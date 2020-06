Le sopracciglia di Miram Leone trending topic su Twitter. Che cosa avranno mai le sue sopracciglia da far discutere tanti utenti e diventare di tendenza, vi chiederete voi. Ebbene, nulla di particolare, se non il fatto di essere particolarmente folte, vistose, e di aver richiamato alla memoria di qualche utente il personaggio di “Marrabbio” del celebre cartone animato degli anni ’90 “Kiss me Licia“. “Volevo dire a Miriam Leone che per queste sopracciglia bisogna chiedere i diritti d’autore a Marrabbio di Kiss me Licia”, ha scritto infatti qualcuno commentando l’ultima foto pubblicata su Instagram dall’attrice ex Miss Italia.

E così si è scatenato il dibattito, con i suoi fan divisi tra chi la difende a spada tratta -“Per me Miriam Leone può mettere un sacchetto in testa e resta la donna italiana più bella poi la bellezza in generale non si giudica, ma per criticare la sua o sei cieco o non hai gusto” – e chi invece ha fatto notare come questa volta abbia effettivamente un po’ esagerato con il make up.