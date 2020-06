L'uomo ha dichiarato di non aver letto nel dettaglio l’articolo della Rowling tenendo però a specificare: “Ho schiaffeggiato Joanne, ma non si è trattato di abusi sistematici"

C’è un nuovo colpo di scena nella vicenda che da qualche giorno ormai sta tenendo facendo discutere l’opinione pubblica e che ha per protagonista J. K. Rowling. La scrittrice, autrice della saga di Harry Potter, è finita infatti al centro delle polemiche per alcuni suoi controversi tweet che hanno fatto infuriare il mondo Lgbtq e poi si è scusata, giustificandosi con il fatto che anche lei non ha mai avuto un’identità sessuale definita e che nella sua vita è stata più volte vittima di abusi. Ora a prendere la parola è Jorge Arantes, suo ex marito, che ha voluto replicare alle accuse di violenza domestica che la Rowling ha mosso contro di lui. “L’ho presa a schiaffi, ma non l’ho maltrattata. Non sono dispiaciuto”, ha detto il 52enne giornalista televisivo portoghese, come riporta il Sun.

L’uomo ha dichiarato di non aver letto nel dettaglio l’articolo della Rowling tenendo però a specificare: “Ho schiaffeggiato Joanne, ma non si è trattato di abusi sistematici. Non mi sento dispiaciuto. Non c’è stata violenza domestica e neanche violenza sessuale”, ha aggiunto. E ancora: “Ciò che dice dipende da lei. È sua responsabilità, non mia. Non ci sono stati abusi prolungati”.

Nel suo blog J. K. Rowling, oltre ad aver rivelato un’aggressione sessuale subita a vent’anni, aveva aggiunto di portare ancora i segni psicologici degli abusi domestici sofferti durante il primo matrimonio: “Le ferite lasciate dalla violenza e dall’aggressione sessuale non scompaiono, non importa quanto sei amata e quanti soldi guadagni. Prego che le mie figlie non debbano provare mai le mie stesse paure”, erano state le parole della creatrice di Harry Potter.

Jorge Arantes è stato il primo marito di JK Rowling e dalla loro relazione è nata una figlia che oggi ha 27 anni. La coppia si è sposata nel 1992 e separata nel 1995. L’autrice è attualmente sposata con Neil Murray, con cui è convolata a nozze nel 2001.