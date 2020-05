Vetrine spaccate, negozi in fiamme. Proteste nella più grande città del Minnesota per l'omicidio di George Floyd, soffocato dagli agenti mentre era immobilizzato a terra. Un presunto saccheggiatore ucciso dal proprietario di un negozio. E migliaia di persone scendono in strada anche in California e Tennessee

Un’altra notte di scontri, roghi in strada e violenze a Minneapolis, in rivolta dopo la morte di George Floyd, afroamericano 46enne ucciso per soffocamento mentre veniva bloccato a terra da un agente di polizia. Un presunto saccheggiatore è stato ucciso a colpi d’arma davanti a un banco dei pegni dal proprietario del negozio e la polizia del Minnesota, che ha fermato un uomo, indaga sull’omicidio. A nulla è valso l’appello del capo della polizia di Minneapolis che aveva invitato alla calma per evitare che si ripetessero gli incidenti della sera precedente. La morte di Floyd ha infiammato anche le strade di Memphis e di Los Angeles, e anche Jacob Frey, sindaco di Minneapolis, si è schierato parlando apertamente di omicidio a sfondo razziale. “Non sono un pubblico ministero – ha detto in un’intervista alla Cbs – ma voglio essere chiaro: l’agente che ha effettuato l’arresto ha ucciso qualcuno. E questi sarebbe vivo se fosse stato bianco“. Frey ha poi invitato i suoi cittadini a mettere fine alle violenze. “Per favore Minneapolis – ha detto in un tweet – non possiamo lasciare che una tragedia generi un’altra tragedia. Chiediamo il vostro aiuto per mantenere la pace”.

Proteste a Memphis e a Los Angeles – Nella metropoli californiana diverse centinaia di persone – tutte rispettose delle regole del lockdown con tanto di mascherine – richiamandosi al movimento ‘Black Lives Matter‘ – nato nel 2013 per protestare contro gli abusi sugli afroamericani -, hanno bloccato il cavalcavia della superstrada 101, in piena ‘downtown’, dopo una marcia davanti al municipio, e hanno rotto i vetri di diverse auto della polizia nei conseguenti tafferugli. Ma anche a Memphis, nel Tennessee, diverse migliaia di persone sono scese in piazza e hanno bloccato con un sit-in la centrale Union Avenue.

Scontri a Minneapolis – Sui social e sui media circolano immagini di diversi episodi di devastazione e incendio di negozi e supermercati nella parte meridionale della città, dove Floyd è stato ucciso. In uno di questi si vede una donna anziana in sedia a rotelle che cerca di fermare i saccheggiatori e viene investita dal getto di un estintore. Un Cub Foods, un Dollar Tree e un negozio di ricambi auto mostravano tutti segni di danni e saccheggi. Al calare dell’oscurità, il fuoco è divampato nel negozio di ricambi auto, vicino alla stazione di polizia dove erano in servizio gli agenti accusati dell’omicidio di Floyd, spento dai vigili del fuoco. I manifestanti hanno acceso altri roghi in strada, dando alle fiamme un altro negozio. La polizia, riferiscono i media locali, ha sparato gas lacrimogeni e ha formato una barriera per impedire ai manifestanti di superare la recinzione che circonda la stazione di polizia.