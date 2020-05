Dopo le polemiche scatenate dalle foto che la immortalavano alla festa di compleanno di un amico tra braci e abbracci senza mascherina nonostante solo qualche giorno prima avesse rivelato di aver avuto il coronavirus, Madonna è tornata sull’argomento ricostruendo una volta per tutte come sono andate le cose. “Sono grata di poter sostenere la ricerca per trovare la cura per il Covid-19. E, giusto per chiarire le cose a chi preferisce credere ai titoli sensazionalistici piuttosto che fare le proprie ricerche sulla natura di questo virus, al momento non sono malata“, scrive la popstar in un post su Instagram con lo screenshot di un articolo dal titolo: “I leader del mondo e Madonna raccolgono più di 8 miliardi di dollari per la ricerca del vaccino contro il Covid-19”.

“Quando risulti positivo agli anticorpi significa che avevi il virus, il che è chiaramente il mio caso visto che sono stata malata alla fine del mio tour a Parigi sette settimane fa, come diversi altri artisti del mio show – rivela Madonna -. All’epoca pensavamo di esserci presi una grave influenza. Ringraziando Dio siamo tutti in forma e in buona salute ora”. Insomma, il contagio sarebbe avvenuto quando trovava a Parigi per l’ultima tappa del suo Madame X Show, in calendario il 9 marzo. Ora il test le ha confermato che quella “grave influenza” in realtà era proprio coronavirus ma – essendo passati quasi due mesi ormai – è completamente guarita adesso. “Spero che questo serva di chiarimento”, conclude Madonna.