L’attrice Nathalie Guetta, celebre per interpretare il ruolo della perpetua Natalina nella fiction di Rai 1 “Don Matteo” oltre che per essere la sorella del dj David Guetta, si è raccontata a 360 gradi nel corso di un’intervista a “Stasera tutto è possibile“, lo show condotto da Stefano De Martino e trasmesso in replica in prima serata su Rai 2 lunedì sera. Non poteva mancare ovviamente, un accenno al suo ruolo in “Don Matteo” che, dopo 20 anni di riprese con Terence Hill e Nino Frassica, aveva deciso di abbandonare salvo poi ripensarci: “Come i cornuti, ci ho ripensato. Non ne potevo più di Natalina, dopo 20 anni mi ero stancata. Ma ora sarei pronta a morire pur di girare un’ultimissima serie di “Don Matteo”, sempre che si faccia”. E di Terence Hill, che nella serie interpreta l’amatissimo prete-investigatore in bicicletta, ha detto: “È stato adorabile. Mi ha detto che la troupe mi vuol bene. E così tutti quanti. E io mi sono sentita una meno di niente perché ero stata pronta ad abbandonarli. Non solo. Ci avevo pure ripensato un’altra volta. E poi me la sono rimangiata pure quella”.

L’attrice ha poi parlato del suo rapporto con il fratello dj: “Non ci vediamo quasi mai, solo a Natale quando ci ritroviamo tutti e David per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia: ha riservato un ristorante intero solo per noi, un ristorante sardo. La famiglia è rimasta lì, perché ci conosciamo da secoli, e ci siamo fatti il Natale con i sardi a Parigi. E allora ho detto a David che ci siamo abituati e da qui all’eternità Natale con i sardi”. Non solo, Nathalie Guetta non ha fatto mistero di non essere contenta della sua vita privata e di non essere riuscita a diventare né madre né moglie: “Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo, non ci si crede però… Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo”.