Anche Giacomo Poretti del trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo” ha avuto il coronavirus. È stato lui stesso a rivelarlo in un’intervista con Mario Calabresi in cui ha raccontato come lui e la moglie Daniela hanno contratto e superato il virus. L’infezione è avvenuta a inizio marzo: al ritorno da una settimana bianca ha cominciato ad avere la febbre e “tantissima stanchezza: un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti l’idea di come mi sono sentito”. Anche la moglie Daniela si è ammalata “ma le donne reagiscono meglio, sono davvero sempre più forti di noi”.

Ora, ha spiegato, pensa al ritorno sulle scene dei teatri con “il mio ultimo spettacolo ‘Chiedimi se sono di turno‘ dedicata agli undici anni in cui ho lavorato come infermiere. Ma con un nuovo prologo dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato. Non so – ha aggiunto Giacomo – quando potremo ripartire, ma mi piacerebbe farlo continuando la mia tournée negli ospedali. Sarà un modo per stare vicino a tante donne e tanti uomini che hanno vissuto settimane intere in trincea, ad affrontare un nemico sconosciuto e a doversi occupare di persone malate che, oltre a questo, sono rimaste separate dai loro affetti”.