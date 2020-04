Stando a quanto riportato da Tmz, l'operatore della torre di controllo di Hawthorne con cui Ford era in contatto per l'atterraggio gli avrebbe intimato di attendere prima di proseguire con le manovre poiché in quel momento sulla pista c'era già un altro aereo. L'attore però ha continuato imperterrito

Harrison Ford è sotto indagine per una manovra azzardata compiuta in fase di atterraggio mentre pilotava il suo aereo. È successo lo scorso venerdì in un piccolo aeroporto della zona di Los Angeles, come riferisce il sito Tmz: l’attore, 77 anni, era in contatto con la torre di controllo per atterrare ma ha frainteso un’ordine e ha rischiato l’incidente.

Stando a quanto riportato da Tmz, l’operatore della torre di controllo di Hawthorne con cui Ford era in contatto per l’atterraggio gli avrebbe intimato di attendere prima di proseguire con le manovre poiché in quel momento sulla pista c’era già un altro aereo. L’attore però ha continuato imperterrito, virando sulla via di rullaggio e ritrovandosi così nelle vicinanze di quell’altro aereo che stava praticando delle manovre di emergenza.

Dalla registrazione audio pubblicata dal sito si può sentire lo scambio di battute tra l’attore e la torre di controllo: “Può attendere? Traffico in pista”. E poi ancora: “Attraversi subito quella pista adesso! Le avevo detto di aspettare! Deve ascoltarmi”. E Ford: “Mi scusi, avevo capito l’esatto opposto. Sono terribilmente mortificato”. Anche se non c’è stata alcuna collisione, l’incidente è ora sotto indagine della FAA, l’aviazione americana, che sta compiendo ulteriori accertamenti.

Sembra che, sempre stando a quanto riferisce Tmz, Harrison Ford fosse in procinto di rinnovare e aggiornare la sua licenza in modo da poter continuare a partecipare a operazioni di soccorso. Nel corso degli anni infatti l’attore pilota ha svolto missioni umanitarie ad Haiti, ha lavorato con l’Operazione Smile e ha contribuito a salvare alcuni escursionisti bloccati nel Wyoming. Questo “incidente” potrebbe avere delle ripercussioni sul rinnovo della sua licenza, oltretutto contando che non è la prima volta che l’attore si trova in situazioni di pericolo con il suo aereo.