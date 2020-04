Un poliziotto di 37 anni è morto a Napoli cercando di fermare due rapinatori dopo un colpo in banca: un altro collega è rimasto ferito. Nella notte gli agenti sono stati chiamati per una tentata rapina alla filiale del Credito Agricolo, in via Abate Minichini. Gli uomini in fuga hanno imboccato contromano Calata Capodichino e si sono trovati di fronte la volante della Polizia, che cercava di bloccarli. L’impatto è stato violentissimo: l’agente alla guida, Pasquale Apicella, è morto poco dopo in ospedale. Ferite lievi per il collega.

Le auto distrutte durante l’impatto – Le auto sono state praticamente distrutte nell’urto: il parabrezza della pattuglia appare completamente sfondato, mentre, nella macchina dei rapinatori, il motore è stato sbalzato fuori. Due degli autori della tentata rapina sono stati fermati poco dopo, sul luogo dello scontro, ma un terzo uomo è ancora in fuga, ricercato dalla polizia. Sono rom, residenti nel campo nomadi di Giugliano, in provincia di Napoli.

Apicella lascia la moglie e due figli, uno di 6 anni ed uno di pochi mesi. In Polizia dal 2014, aveva lavorato all’ufficio del personale della Questura di Milano. Poi al commissariato Trastevere e infine a Napoli, dall’ottobre 2017, a Scampia e poi, da pochi mesi, al commissariato di Secondigliano.

Il sindaco Luigi de Magistris, il questore di Napoli, Alessandro Giuliano e il capo della Polizia, Franco Gabrielli, hanno espresso cordoglio e “commossa vicinanza” alla famiglia e auguri di pronta guarigione al collega. “La polizia paga un prezzo altissimo con la perdita di un suo uomo”, ha detto Gabrielli ricordando l’impegno delle forze dell’ordine in questo periodo di emergenza. Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dal sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo e dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati ha inviato un messaggio alla famiglia e al corpo di polizia: “Un tragico episodio che ci ricorda una volta di più quanto importante e prezioso è il lavoro che le nostre forze dell’ordine”. Il viceministro dell’Interno, Matteo Mauri, ha aggiunto un “ringraziamento per il grande lavoro e per lo spirito di sacrificio che ogni giorno le donne e gli uomini delle forze di polizia mettono in campo”.