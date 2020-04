Un poliziotto di 37 anni è morto a Napoli cercando di fermare due rapinatori dopo un colpo in banca: un altro collega è rimasto ferito. Nella notte gli agenti sono stati chiamati per una tentata rapina alla filiale del Credito Agricolo, in via Abate Minichini. Gli uomini in fuga hanno imboccato contromano Calata Capodichino e si sono trovati di fronte la volante della Polizia, che cercava di bloccarli. L’impatto è stato violentissimo: l’agente alla guida, Pasquale Apicella, è morto poco dopo in ospedale. Ferite lievi per il collega.

Le auto sono state praticamente distrutte nell’urto: il parabrezza della pattuglia appare completamente sfondato, mentre, nella macchina dei rapinatori, il motore è stato sbalzato fuori. Due dei fuggitivi sono stati fermati poco dopo – per via delle ferite riportate nell’incidente – ma un terzo uomo sarebbe ancora in fuga.

Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha inviato le proprie condoglianze alla famiglia di Apicella: in una nota esprime “sentimenti di profondo dolore e cordoglio” e manifesta “solidarietà e commossa vicinanza a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato”, augurando “una pronta guarigione al collega ferito”. I due agenti erano in servizio nella pattuglia del commissariato di Secondigliano.