“Bisogna essere in due per ballare il tango”. Riemerge dagli archivi del web l’espressione sibillina detta dall’attrice Ellen Pompeo nei confronti del molestatore sessuale Harvey Weinstein. Il video con protagonista la star di Grey’s Anatomy è del 2018 ed è un Q&A tenutosi alla Oxford Union in mezzo ad un pubblico di sole donne. La Pompeo spiega: “Credo che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, non tutte, ma appunto bisogna essere in due per ballare un tango”. Parole che avevano fatto infuriare i fan tanto che in molti l’avevano definita “una stronza”. Ma la star di Grey’s Anatomy chiarisce sui social: “Mi dispiace se quella clip vi ha fatto arrabbiare! È fuori dal contesto ed è un argomento troppo serio per parlarne su una piattaforma come questa. Le persone che sono state molestate o violentate dovrebbero chiedere l’aiuto di un terapeuta. Per coloro che si sentono offesi o la stanno prendendo sul personale, è stato un panel di due anni fa. Di certo non sapevo che fosse uno stupratore all’epoca. E parlo di molestie, non di violenza. Sono due cose diverse. Stavo parlando della mia esperienza di molestie subite a Hollywood e della mia visione al riguardo”.

Hey girls sorry if video clips are upsetting!! Its out of context & it’s too serious a subject to talk about on a platform like this…people who have been abused or assaulted should seek guidance from a therapist… this is not a healthy place for topics this serious. https://t.co/SLsgtKuIoN — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) April 23, 2020