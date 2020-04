Entrambi “freschi” di divorzio. Val Kilmer da Joanne Whalley e Angelina Jolie da Billy Bob Thorton. I due attori si trovano sul set di Alexander e interpretano una coppia, Filippo e Olimpiade. Ora Val Kilmer, nella sua biografia “I’m Your Huckleberry: A Memoir” racconta che l’amore scoppiò, almeno per lui, anche fuori dal set. “Andai dal regista e gli chiesi di aggiungere dei flashback dove i nostri due personaggi si innamoravano. In parte stavo scherzando, ma Stone non colse il mio umorismo. Non vedevo l’ora di baciarla”. Questo quanto si legge in estratto pubblicato su Page Six. Una rapporto quello tra Kilmer e la Jolie continuato come “amicizia”. Lui le avrebbe regalato anche un jet Gulfstream ma all’improvviso arrivò quello che poi sarebbe diventato il marito di Angelina. Brad Pitt. Addio jet. E addio Jolie.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a ilfattoquotdiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro lavoro.

Diventate utenti sostenitori cliccando qui.

Grazie Peter Gomez Sostieni adesso