La quarta edizione del Grande Fratello Vip non sarà ricordata di certo per le dinamiche nate all’interno della casa più spiata d’Italia e nemmeno per il nome del vincitore, ma perché il reality è stato letteralmente travolto, dal punto di vista televisivo, dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Alfonso Signorini e il gruppo di lavoro hanno proseguito la messa in onda nonostante tutto, cercando di rivedere in corsa il taglio dell’appuntamento in prime time, senza pubblico e in uno studio diverso, con maggiore spazio alle storie, alle emozioni e ai sentimenti.

La lunga edizione, iniziata l’8 gennaio e finita dopo venti puntate l’8 aprile, ha ottenuto in media 3.414.000 telespettatori con il 18,83% di share. La conduzione di Signorini però è stata accolta da molte critiche a cui il giornalista ha deciso di rispondere nel corso di una diretta Instagram con la conduttrice Caterina Balivo e con suo marito Guido Maria Brera: “Durante il programma non ho voluto leggere niente di quello che è stato scritto sul programma perché non volevo essere influenzato. In passato avevo colleghi opinionisti che prima di andare in onda leggevano i social e poi dicevano le loro opinioni per avere l’applauso facile. Alla fine del Gf ho letto che non ero piaciuto come conduttore e, questo mi ha fatto sorridere, perché esprimevo delle opinioni e il conduttore non deve farlo perché deve essere super partes.”

Da qui una frecciatina a sorpresa: “Ma chi l’ha detto? Le opinioni sono un valore aggiunto per un conduttore. Chi lo dice forse era abituato a conduttori che le opinioni non le avevano proprio ed erano costretti a guardarsi il copione.” Una frase rivolta probabilmente ai volti che hanno guidato le edizioni del Grande Fratello in precedenza o più in generale alla categoria reality includendo anche L’Isola dei Famosi. Qualcuno avrà storto il naso? Al momento non si registrano reazioni.