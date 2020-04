Nina Moric ha deciso di prendersi una pausa dai social, in particolare da Instagram. È stata lei stessa ad annunciarlo ai suoi followers con un post pubblicato sul suo profilo e poi una story in cui spiega i motivi che l’hanno portata a prendere questa decisione. “Ragazzi ho deciso di allontanarmi dal’Instagram (visto che Facebook non è mai stato gestito da me, non ho mai scritto nemmeno una virgola, tanto non ho nemmeno accesso) ecco perché non ho scritto i social, finché non finirà questa quarantena. Presta attenzione alla bellezza collaterale”, ha scritto la showgirl croata mandando un grande abbraccio virtuale a tutti i suoi followers.

Non tutti i suoi follower però hanno condiviso la sua decisione anzi, in molti l’hanno esortata a ripensarci e tornare a pubblicare tanto che è stata costretta poi a tornare sulla questione nelle story: “Non mi fa paura essere giudicata. Posso capire che io possa piacere o meno, siamo essere liberi, ma credetemi sono una donna con le mie debolezze e i miei vissuti. A volte dobbiamo avere un ruolo che non è il nostro, ma che la vita ti impone in base alle nostre scelte”, ha spiegato. Poi ha precisato di essere anche una donna capace di fregarsene di tutto e “quando vedo insulti sorrido perchè mi rendo conto di preferire meno esteriorità, ma più vita vera”, ha concluso. Così in tanti ora si chiedono se Nina Moric si prenderà solo una pausa per poi tornare o il suo addio ai social sarà definitivo.