La catena dell’Himalaya torna a essere visibile per la prima volta in oltre 30 anni per gli abitanti del Punjab, nel nord dell’India, che sono a 200 chilometri di distanza. Lo riporta la Cnn pubblicando le foto che tanti abitanti della zona hanno postato sui social media. La visione delle montagne è stata possibile alla forte riduzione dell’inquinamento dovuta al lockdown per il coronavirus. A New Delhi per esempio c’è stato un calo del 44% delle polveri sottili, in tutta l’India sono 85 le città che hanno registrato un calo dell’inquinamento dopo due settimane di isolamento.

For the first time in thirty years, villagers in India woke up to this view of the Himalayan mountains. They mountains are normally blocked by the pollution. (???? @jeetender)#COVID2019 #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/CqUUJJbJ0q — Muhammad Lila (@MuhammadLila) April 4, 2020

The Himalayan Mountains, not seen in India for 30 years due to pollution. Now can be seen from over 200km away. If this lockdown, and others in the world, doesn’t show what we are doing to this world; and that it’s not too late to turn it around, then we all deserve to lose it. pic.twitter.com/liPwrzSApw — Sven Richards (@SvenR87) April 7, 2020