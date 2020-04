La Pasqua si avvicina e in molti avranno voglia di preparare una pastiera come si deve. Uscire, quello non si può e non si deve perché lo impone il decreto governativo con le misure di contenimento dell’epidemia da coronavirus che va assolutamente rispettato. Ma si può cucinare. Così lo chef Antonino Cannavacciuolo ha deciso di dare la sua ricetta per la pastiera e tutte le istruzioni necessarie per prepararle. “Uagliù in questo particolare periodo la cucina ed i ricordi ci stanno tenendo ancora più uniti di prima! Ed è per questo che ogni sabato voglio condividere con voi una ricetta, un ricordo, una piccola parte della mia vita! Oggi vi presento la pastiera! Un dolce che tutti conoscerete, che sa di primavera e che allieta il periodo pasquale. Buona lettura”. Lo chef posta su instagram una foto deliziosa e poi rimanda al suo sito dove sono elencati ingredienti e procedura da seguire. Buona pastiera!

