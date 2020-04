“Per le due settimane passate ho avuto tutti i sintomi del Covid-19 anche se non mi è stato fatto il test. Ora sono completamente guarita e queste tecniche di respirazione mi hanno aiutata molto”. A rivelarlo in un post su Twitter è J.K. Rowling, l’autrice della saga di Harry Potter che ha raccontato ai fan la sua esperienza. Adesso che sta bene, ha voluto anche condividere un video dell’ospedale del Queens, nel Regno Unito, che illustra una tecnica di respirazione che lei rivela di aver utilizzato e che l’ha “aiutata molto”. Per la Rowling, popolare in tutto il pianeta, pioggia di messaggi di sostegno da tutto il mondo.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020