Che classe, signori. D’altra parte stiamo parlando di Roger Federer, uno elegante persino quando palleggia da solo contro una parete. Di bianco vestito e con panama, Federer non fa percepire di molto la differenza tra l’angolo solitario nel quale si diverte e lo ‘stile’ di Wimbledon. Il suo è un tutorial e una sfida: “Mandami un video e vi svelerò qualche trucchetto”. I taggati? Rafa Nadal, Steph Curry, Lindsey Vonn, Lebron James e Zlatan Ibrahimovic, CR7, Gigi Buffon.

Here’s a helpful solo drill. Let’s see what you got! Reply back with a video and I’ll provide some tips. Choose your hat wisely ???????????? #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h

