Toglieteci tutto, ma non Arnold Schwarzenegger. La quarantena con i video e i tweet di Schwarzy passa in un lampo. Dalla sua galattica tenuta californiana in t-shirt, pantalone attillato e occhiali da miope, il 72enne interprete di Conan il barbaro, ex governatore della California, ogni giorno regala chicche dal suo isolamento casalingo. Con Arnold, insomma, ci si diverte un sacco anche solo nel tutorial con cui insegna a lavarsi le mani. Altroché spot della Protezione Civile. Schwarzy, insomma, gioca ancora una volta con un’arma per ora messa in naftalina: girare qualche sequenza come fossimo al cinema. Prendiamo l’ultimo video postato su Twitter, “Put that cookie down”, dove condivide diversi biscottini con il suo asinello Lulu tranquillo ospite della linda cucina di Arnold. Uno, due, tre biscottini condivisi modello Lilli e il Vagabondo, e poi baci e abbracci al quadrupede come piovessero. Lulu è protagonista anche di un altro video dove l’ex mister universo spiega all’asinello la distanza sociale di un metro lasciandolo fuori dalla porta del soggiorno. Anche lo “stateacasa” dalle parti di Schwarzenegger assume connotati spiritosi e divertenti. Ecco infatti l’attore suggerire “stai a casa, ma rimani in forma”.

Una roba che in Italia porterebbe direttamente al patibolo. “Non possiamo controllare il virus, ma possiamo controllare quanto siamo in forma”, dice Arnold. Ed eccolo in giardino a sollevare un bilanciere per bicipiti che sfiora il quintale. Lulu ritorna insieme al cavallino Whiskey, anche lui a scorrazzare per l’immensa tenuta, in una splendida t-shirt in vendita online con ricavati per le famiglie in difficoltà di una scuola da lui fondata. La maglietta vede Schwarzy tenere scherzosamente per il collo Lulu e Whisky e la scritta, giocando con la parola “ass” (asino, ma soprattutto coglione): Don’t be an ass. Stay Inside. Certo la quarantena di Schwarzy è privilegiata, ma l’ex Terminator non sta di certo a guardare il dramma del Coronavirus dal suo oblò. Solo due giorni fa ha acquistato un milione di dollari in mascherine donate di persona con tanto di video dimostrativo (non sono stracci per dare la polvere, insomma) al personale degli ospedali californiani.