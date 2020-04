L’Inps è pronto a pagare l’indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi entro il 15 aprile. Lo ha ribadito il presidente dell’Inps Pasquale Tridico in collegamento con Sono le Venti, la trasmissione di Peter Gomez sul Nove. Tridico ha anche parlato dei problemi informativi avuti dal sito dell’ente nel primo giorno disponibile per la richiesta del bonus. “Abbiamo fatto una procedura in 10 giorni, una procedura che in genere richiede mesi per essere testata e ottimizzata”

SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.