“Noi sindaci rivolgiamo domande alla Regione Lombardia perché i nostri cittadini le rivolgono a noi e quindi lo dico ora, non è polemica ma è per il bene comune”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato delle domande che i sindaci lombardi del centrosinistra hanno rivolto ieri, via social, alla Regione Lombardia sulla gestione dell’emergenza coronavirus.

“Io e gli altri sindaci vogliamo capire l’indirizzo che prenderemo insieme nel confrontarci con questo virus. – ha spiegato Sala nel video che ogni giorno posta sulle pagine social – In particolare le nostre richieste di chiarimento fanno riferimento a tre aspetti fondamentali: mascherine, tamponi e test sugli anticorpi“.