Oltre ventimila contatti a mezzanotte, più di Fiorello e Jovanotti. Tutti pazzi su Instagram per Jo Squillo che lascia, momentaneamente, il ruolo di inviata del mondo della moda e attivista per i diritti delle donne, per indossare quelli di dj. Il suo “Jo Squillo Live Show” è già un cult

Una piccola camera insonorizzata, una console per mettere su i dischi, due manichini a lato, tanta musica house e un solo imperativo: “Niente tristezza, solo good vibes!”. Una idea semplice che ha già conquistato migliaia di fan, costretti in casa per il Coronavirus, che ieri sera si sono riversati su Instagram per la diretta di Jo Squillo. La cantante e conduttrice, infatti, dà l’appuntamento sul suo profilo ufficiale tutti i giorni in diretta alle 17 con “Jo In The House”, mentre il sabato alle 22 si accende il “Jo Squillo Live Show”. Ieri sera connessi c’erano anche le star del mondo dello spettacolo a commentare e incitare la gente a ballare, proprio come fosse una grande discoteca virtuale. Nella “lista” di ingresso per la discoteca virtuale del “Jo Squillo Live Show” c’erano: Simona Ventura (“Chchch”, “Miss Ketha mi dai uno strappo a Porta Venezia?”), Miss Ketha, Elisabetta Gregoraci, Fedez (“10 bocce di Evian al tavolo Ferragnez grazie”, “In alto le autocertificazioni”) , Chiara Ferragni, Syria, Emma “Nel mio privato solo alcol di qualità”, Alessandra Amoroso (“Su le mani!”), Francesco Facchinetti (“Mi sale l’autocertificazione!”, “Ora chiamiamo Conte”), Luca Argentero, Paola Iezzi, Francesca Cipriani, Giulia Salemi e tanti altri.

Un vero e proprio fenomeno social che è già cult. Una idea semplice per intrattenere chi sta a casa e da qualche settimana non può condurre la propria vita normalmente. Così per non far rimpiangere la discoteca del sabato sera, ecco che Jo Squillo si è inventata un dj set. Legge i commenti, mette su la musica, balla scatenata anche sulla sua “Siamo donne”, si trucca e trucca anche i due fantastici manichini vestiti come lei, per non sfigurare. Il successo è immediato e la dj commenta così a fine serata: “E niente dalla regia mi dicono che abbiamo fatto il botto Siete stati f-a-v-o-l-o-s-i”. Anche Jo Squillo si aggiunge così alla lista dei numerosissimi artisti che in questi giorni si sono reinventati su Instagram con le dirette e altre attività, non solo per connettersi con la propria fanbase, ma anche per lanciare un messaggio positivo, in un momento in cui siamo tutti mediaticamente bombardati da notizie terribili sul Coronavirus.