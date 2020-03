“In questo momento bisognerebbe sospendere le norme a tutela della privacy e lasciare ai sistemi sanitari di essere un po’ più liberi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa alla protezione civile di Marghera sul coronavirus. “Al momento non c’è sistema per controllare chi va al supermercato più volte al giorno, dobbiamo puntare sul senso civico. Sulla tracciabilità abbiamo disponibilità anche da Israele per dei sistemi intelligenti di verifica degli spostamenti ma vanno sempre a cozzare con quelle che sono le norme della privacy in questo paese”, ha aggiunto

