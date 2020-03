“Mi si permetta di ringraziare il presidente Draghi per le sue parole, perché è caduto il mito del non si può fare debito, oggi ci ha detto che ‘si può fare debito'”. Così Matteo Salvini, al Senato, ha elogiato l’ex numero uno della Banca centrale europea, che sul Ft ha aperto a interventi in debito, vista l’emergenza del coronavirus. “Benvenuto presidente Draghi – sottolinea Salvini – ci serve l’aiuto di tutti, ci serve anche il suo, quindi sono contento, di quello che potrà nascere”. Poi rilvolto al premier Giuseppe Conte ha aggiunto: “Presidente Conte, ogni tanto ammettere qualche errore fatto non sarebbe segno di debolezza ma di forza, altrimenti non staremmo qui a commentare 7503 italiani morti a cui va il nostro pensiero”.

