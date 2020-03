Il primo amore. Quello iniziato a 15 anni e finito poi a 25, quando il successo di lei ha cambiato tutto. Non l’affetto, perché i due avevano continuato a vedersi e a restare in contatto. Stiamo parlando di Jennifer Lopez e di David Cruz. La notizia della morte dell’uomo deve aver sconvolto JLo. A parlarne a TMZ è stata la nuova compagna di lui: “Era gentile e amorevole. Non si è mai aggrappato a nulla ed è sempre stato molto aperto. Era un padre devoto, ha contribuito a crescere il suo figliastro che ora è nei Marines. Amava gli Yankees e i Knicks. Adorava andare a teatro con me. Il mio momento preferito era la serata in famiglia, perché non era solo speciale per me ma anche per i bambini. Si assicurava sempre di finire le cose con un ti amo”. Secondo i media statunitensi, nonostante la notizia sia uscita solo oggi Cruz sarebbe morto il 21 marzo al Mount Sinai West Hospital di Manhattan dove si trovava ricoverato per via della malattia cardiaca che aveva. La Lopez non ha ancora commentato la notizia.

