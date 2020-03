Supermercati presi d’assalto e code infinite iniziate persino dalle 6.30 del mattino. E’ l’effetto dell’annuncio della riduzione di orario per molte catene nel weekend, mentre in Veneto una ordinanza del presidente Zaia impone la chiusura dei supermercati nel fine settimana. Al fine di decongestionare il caos montante, in queste ore a Bergamo un’automobile della Protezione Civile, come mostra il filmato girato nel quartiere Longuelo, si sta fermando in diversi punti della città per annunciare i negozi di alimentari che fanno la consegna della spesa a casa

