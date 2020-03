Dopo le code di ieri nei supermercati di tutta Italia, anche nella giornata di sabato a Milano, all’esterno dei punti vendita, a causa dell’emergenza coronavirus, la gente ha cominciato a mettersi in fila molto presto, anche prima dell’apertura. Ad esempio all’Esselunga di via Fuché, una delle più note, la coda si è formata già alle 6,30 del mattino. Il negozio ha aperto alle 7,30 e chiudere alle 20. Esselunga, così come altre catene, ha ridotto di poco gli orari, annunciando ingressi prioritari per medici e infermieri. Situazione analoga al Carrefour di viale Bezzi, visibile nelle immagini: la coda chilometrica prevede un’attesa di almeno due ore prima di poter entrare nel punto vendita.

