Impasti pronti per essere utilizzati e poi, ancora, amarene sciroppate e altri ingredienti. È quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di Marano, in provincia di Napoli in una pasticceria della zona. Il negozioaveva infatti sponsorizzato via social la vendita domicilio delle famose zeppole di San Giuseppe per la festa del papà nonostante l’obbligo di chiusura imposto dal governo per evitare la diffusione del coronavirus. Denunciate quattro persone, tre dipendenti e il titolare di un esercizio commerciale. Tra questi anche un uomo – addetto alle vendite – elemento di spicco del clan “Nuvoletta”, sodalizio criminale egemone nel comune di Marano di Napoli. I carabinieri hanno scoperto il laboratorio grazie alla pubblicità che i gestori avevano diffuso sui social. La pasticceria è stata sequestrata e segnalata alle autorità competenti per la sospensione della licenza.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore