Dopo la sosta forzata a causa del coronavirus, Domenica In riparte. A dare l’annuncio, a sorpresa, è stata la padrona di casa, Mara Venier all’Adnkronos: “Si torna in diretta!”. Poi la conduttrice ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae nel terrazzo della sua casa di Roma insieme al marito. “Un po’ d’aria – ha scritto -. Forza amori della zia!”. La puntata di domenica 15 marzo era stata sospesa dalla Rai a poche ore dalla messa in onda in via precauzionale a causa dell’emergenza coronavirus. Al posto del contenitore domenicale di Rai 1 era andata in onda una puntata speciale di Italia Sì con Marco Liorni, in cui si era collegata in diretta la stessa Mara Venier.

