“C’è il congedo parentale speciale di cui le famiglie possono usufruire e in alternativa il bonus baby sitter di 600 euro”. In totale 10 miliardi per famiglie e imprese. Sono le misure elencate dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo al termine del Cdm che ha varato il decreto per fare fronte all’emergenza Coronaviorus, chiamato “Cura Italia”. Ecco tutti gli approfondimenti.

