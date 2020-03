“Ho un dato positivo: le persone stanno rimanendo a casa. Continuate con questi sforzi, tra meno di una settimana vedremo i primi risultati”. A dirlo, nel consueto punto sull’emergenza coronavirus in Lombardia, l’assessore al Welfare, Giulio Gallera. “L’auspicio è che la linea di crescita possa rallentare o fermarsi. Ciò non significa che da lunedì torneremo alle nostre vite, anzi. La strada sarà ancora molto lunga“. Gallera ha dato anche la notizia dell’arrivo di un ospedale da campo con 60 posti letto e otto per la terapia intensiva: “Ci viene donato da una ong americana cristiano-evangelica, la Samaritan’s Purse. Il primo contingente arriverà domani e la struttura verrà collocata a Cremona, dove l’ospedale ha raggiunto la quasi totale saturazione. A supporto ci saranno 60 persone di staff”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore