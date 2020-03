“Cosa sta succendendo?” La citazione sanremese è d’obbligo, quando si parla di lui. Ma stavolta Bugo non c’entra. Morgan sarà presto papà. Dopo la figlia avuta da Asia Argento, Anna Lou e quella avuta da Jessica Mazzoli, Lara, l’attuale fidanzata, Alessandra Cataldo sta per dare al cantante un terzo bebé. E i due sono stati fotografati dal settimanale Diva e Donna mentre entrano in un palazzo milanese. Ma il giornale di gossip non ha fotografato solo la coppia: Morgan infatti è stato ‘pizzicato’ anche con la cantante Angela Schiatti con la quale era già stato immortalato e che pare continui a vedere. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna i due si baciano.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore