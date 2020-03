Il piatto forte è lo scontro scudetto tra Juventus e Inter che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Il ministro dello Sport chiede di valutare la possibilità che le partite siano aperte a tutti, ma serve una deroga alla legge Melandri. Basket, pallavolo, sport invernali e motori: ecco che cosa potrete vedere in tv in nel fine settimana

Lo sport torna a riempire il fine settimana degli italiani, anche se solo dalla televisione: si gioca a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Il piatto forte è lo scontro scudetto tra Juventus e Inter che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport. Anche se in extremis, nel tardo pomeriggio di venerdì, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha inviato al presidente della Figc, Gabriele Gravina, e per conoscenza al presidente della Lega Calcio Seria A, Paolo Dal Pino, una lettera per chiedere di valutare le eventuali condizioni per trasmettere in chiaro le partite di Serie A almeno della prossima giornata di campionato, in considerazione dei disagi cui è chiamata la popolazione. Leggi Anche Coronavirus, ministro Spadafora: “Serie A sia trasmessa in chiaro”. Ok dalla Figc, ‘no’ della Lega Calcio: “Viola norme e contratti”

In attesa di una decisione sulla Serie A, in chiaro, su RaiSport, sarà sicuramente possibile vedere lo sci alpino, la pallavolo e il basket. La programmazione di Dazn, tornando al calcio, offre Milan-Genoa e la Serie B. Su Eurosport tutto il basket e il biathlon con Dorothea Wierer. Mentre Sky Sport offre anche i motori, ma è solo un piccolo antipasto: riparte dal Qatar il motomondiale delle categorie minori, Moto 2 e Moto 3. Ecco che cosa potrete vedere in tv in questo fine settimana:

Calcio

Riparte la Serie A, proponendo il recupero tra domenica e lunedì delle 6 partite non disputate lo scorso fine settimana. L’attenzione è tutta per il big match di domenica sera tra Juventus-Inter, ma nel frattempo, considerando anche la Serie B, ci sono anche altre 15 gare in programma in tre giorni.

Sabato 7 marzo

14:30 – Cittadella-Pordenone – Serie B (Dazn)

15:00 – Empoli-Trapani – Serie B (Dazn)

15:00 – Frosinone-Cremonese – Serie B (Dazn)

15:00 – Perugia-Salernitana – Serie B (Dazn)

15:00 – Venezia-Crotone – Serie B (Dazn)

18:00 – Pisa-Livorno – Serie B (Dazn)

Domenica 8 marzo

12.30 – Parma-Spal – Serie A (Dazn)

15:00 – Milan-Genoa – Serie A (Dazn)

15:00 – Sampdoria-Verona – Serie A (Sky Sport)

15:00 – Juve Stabia-Spezia – Serie B (Dazn)

15:00 – Virtus Entella-Ascoli – Serie B (Dazn)

18:00 – Udinese-Fiorentina – Serie A (Sky Sport)

20:45 – Juventus-Inter – Serie A (Sky Sport)

21:00 – Benevento-Pescara – Serie B (Dazn)

Lunedì 9 marzo

18:30 – Sassuolo-Brescia – Serie A (Sky Sport)

21:00 – ChievoVerona-Cosenza – Serie B (Dazn)

Su Eleven Sports va in onda la 30esima giornata di Serie C (gioca solo il girone C). Su Sky Sport spazio anche alla Premier League inglese e alla Bundesliga tedesca, su Dazn è possibile vedere anche la Liga spagnola e la Ligue 1 francese.

Basket Serie A – 7^ giornata

La Lega ha disposto la nuova programmazione della settima giornata la quale si disputerà a porte chiuse:

Sabato 7 marzo

20:00 – Allianz Pallacanestro Trieste – OriOra Pistoia (Eurosport Player)

20:30 – Virtus Roma – Banco di Sardegna Sassari (Eurosport 2, Dazn ed Eurosport Player)

Domenica 8 marzo

17:00 – Openjobmetis Varese – A|X Armani Exchange Milano (Eurosport 2, Dazn ed Eurosport Player)

17:00 – Segafredo Virtus Bologna – Grissin Bon Reggio Emilia (Eurosport Player)

17:30 – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – De’ Longhi Treviso Basket (Eurosport Player)

18:00 – S. Bernardo-Cinelandia Cantù – Vanoli Basket Cremona (Eurosport Player)

19:00 – Germani Basket Brescia – Pompea Fortitudo Bologna (Eurosport 2, Dazn ed Eurosport Player)

20:45 – Umana Reyer Venezia – Happy Casa Brindisi (Rai Sport Hd e Eurosport Player)

Pallavolo Serie A

La decima giornata di ritorno della Serie A maschile di pallavolo (SuperLega Credem Banca) si disputerà a porte chiuse:

Sabato 7 marzo

18:00 – Top Volley Cisterna – Calzedonia Verona (RaiSport)

Domenica 8 marzo

18:00 – Cucine Lube Civitanova- Itas Trentino (RaiSport)

18:00 – Allianz Milano – Kioene Padova (Eleven Sports)

18:00 – Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza (Eleven Sports)

18:00 – Gas Sales Piacenza – Sora (Eleven Sports)

Tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile si giocheranno a porte chiuse e saranno in diretta sul web, completamente gratis, sul sito di LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A. Imoco Volley Conegliano contro Banca Valsabbina Millenium Brescia sarà trasmessa in diretta su RaiSport alle ore 20.30 di sabato 7 marzo.

Sport invernali

Lo sci alpino, cancellate le finali della Coppa del Mondo a Cortina, si prepara a disputare le ultime gare della stagione. In Germania Federica Brignone è a caccia di altri punti preziosi per conquistare la Coppa di Cristallo che manca all’Italia dai tempi di Tomba. In Norvegia ci sono gli uomini della velocità. Su Eurosport tornano Dorothea Wierer e la Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto

Sabato 7 marzo

09:10 – Sci Alpino: Slalom Gigante Femminile prima manche (RaiSport)

10:30 – Sci Alpino:Discesa Libera Maschile (RaiSport, Eurosport e Dazn)

12:15 – Sci Alpino: Slalom Gigante Femminile seconda manche (RaiSport)

13.30 – Biathlon: 4 x 6km Staffetta Femminile (Eurosport 1 e Dazn)

17:00 – Biathlon: 4 x 7.5km Staffetta Maschile (Eurosport 1 e Dazn)

Domenica 8 marzo

10:00 – Sci Alpino: Super G Maschile (RaiSport, Eurosport e Dazn)

11:45 – Biathlon: 12.5km Partenza in linea Femminile (Eurosport 1 e Dazn)

13:45 – Biathlon: 15km Partenza in linea Maschile (Eurosport 1 e Dazn)

MotoGp – Qatar

La classe regina è ferma, quindi niente duelli tra Marc Marquez e Valentino Rossi, tra Honda e Yamaha. Le due classi minori, però, che si trovano già in Qatar da prima dell’inizio dell’emergenza, correranno regolarmente sul circuito di Losail:

Sabato 7 marzo

15:05 – Moto3 Qualifiche (Sky e Dazn)

16:00 – Moto2 Qualifiche (Sky e Dazn)

Domenica 8 marzo

14:20 – Moto3 Gara (Sky e Dazn, differita su Tv8 alle 18.15)

16:00 – Moto2 Gara (Sky e Dazn, differita su Tv8 alle 19.15)