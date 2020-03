William e Kate sono in visita ufficiale in Irlanda. Appena arrivati, come da protocollo sono stati ricevuti dal presidente Michael D Higgins e dalla moglie Sabina. E proprio la First Lady ha tirato fuori un sense of humor niente male: “Sono felicissima di darvi il benvenuto. Avete avuto molte vicende entusiasmanti in famiglia…“, ha detto a Kate e a William. Il riferimento era chiaramente all’addio di Harry e Meghan. E come hanno reagito i duchi di Cambridge? Con un sorriso e nessun commento. Kate, splendida nel suo abito verde, ha preferito sorvolare.

