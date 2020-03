William si è poi rivolto a uno dei medici presenti e gli ha detto: "Scommetto che tutti le dicono 'ho il coronavirus, sto morendo' e lei invece 'no, ha solo tosse'. Sembra sia tutto un po' esagerato nei media, non crede?"

“Kate ed io siamo qui per diffondere il Coronavirus“. Così ha detto il principe William scherzando durante un evento in Irlanda a cui ha presenziato tre giorni fa. A dare la notizia è il sito di Sky News secondo cui la battuta del futuro erede al trono sarebbe risultata infelice. “Il duca e la duchessa di Cambridge stanno diffondendo il coronavirus, sorry. Lo stiamo tenendo d’occhio, quindi diteci se dobbiamo smettere“, sono le parole attribuite a William che le avrebbe pronunciate mentre sorseggiava una birra durante un ricevimento organizzato dall’ambasciatore britannico nella fabbrica della Guinness con la presenza di alcuni medici.

William si è poi rivolto a uno dei medici presenti e gli ha detto: “Scommetto che tutti le dicono ‘ho il coronavirus, sto morendo’ e lei invece ‘no, ha solo tosse’. Sembra sia tutto un po’ esagerato nei media, non crede?“. Non è chiaro quale sia stata la risposta dell’uomo. In ogni caso, William e Kate stanno continuando le loro visite ufficiali come da programma e hanno stretto la mano a molte persone, come di consueto.