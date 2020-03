“Quando l’Ue presenta questa legge climatica con una neutralità al 2050, di fatto sta dichiarando la resa. Vi arrendete dinanzi agli Accordi di Parigi, vi arrendete dinanzi alle vostre promesse e di fare tutto quello che è possibile per garantire un futuro sicuro per i vostri figli”. Così Greta Thunberg, oggi alla riunione del Parlamento europeo in occasione della presentazione della Climate Law. “Questo testo – continua Greta – si basa su un bilancio della CO2 insufficiente che di fatto ci dà ben meno del 50% della possibilità di ridurre l’innalzamento delle temperature a meno di 1,5 C°. Una qualunque politica sul clima che non si ispiri ai dati scientifici più recenti sarà assolutamente inadeguato. Un testo che lancia dei segnali importanti dicendo che si sta agendo quando di fatto non è questa la realtà”

