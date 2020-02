Metti che sei seduta alla tua scrivania e stai mangiando dell’uva poco prima di controllare la sua casella di posta. Metti che a un certo punto il tuo cellulare inizi a suonare. Non come sempre. Più forsennatamente. In modo quasi morboso. E le notifiche, Dio quante notifiche. All’inizio non sai che pensare ma ti basta dare un’occhiata al primo messaggio per capire che si tratta di una “emergenza”. È quello che ha pensato Lindsay Crouse, opinionista del New York Times quando, trovandosi in questa identica situazione, ha avuto la Notizia: “Il tuo ex ha una nuova fidanzata”. E quella fidanzata è Lady Gaga.

Ora, molte donne avrebbero forse reagito malino, chiudendosi in camera a piangere come 16enni e spaccando in mille pezzi computer e telefono, solo per non correre il rischio di vedere foto dei due (secondo Barthes “pericolosissime” nel fondamentale percorso di distacco alla fine di una relazione amorosa). Invece la nostra Lindsay si è messa a scrivere un pezzo per il New York Times: “Il mio ex ragazzo è il nuovo ragazzo di Lady Gaga”. “Non seguo il mio ex sui social – ha scritto la Crouse – eravamo amici su Facebook, ma dopo che abbiamo rotto, lui mi ha bloccata. Però seguo Lady Gaga su Instagram e ho visto un post dove era seduta sulle ginocchia del suo nuovo ragazzo. Gli amici del college hanno messo “mi piace”, insieme ad altre tre milioni di persone”.

“Il suo nuovo ragazzo”, cioè il vecchio ragazzo di Linsday, si chiama Michael Polansky. La 35enne giornalista c’è stata insieme sette anni. E ora lui tiene sulle gambe Lady Gaga, quella della scena più romantica del mondo girata con Bradley Cooper, quella dell’Oscar, sì, proprio lei. Lei, che nella didascalia della foto scrive “ci siamo divertiti così tanto a Miami“. La Crouse ci sarà rimasta davvero malissimo, viene da pensare. Ed è quasi certo che sì, all’inizio sicuramente. Poi però ha capito quello che tutti dovremmo capire: la cosa migliore da fare è prima di tutto fregarsene e subito dopo pensare a se stessi. “Lady Gaga è fantastica e paragonarmi a lei è stato incredibilmente motivazionale ed è una cosa che raccomando a tutti, indipendentemente dalla persona con cui lei sta uscendo adesso”, ha scritto sul suo blog. E poi si è comprata un abito per una festa: guai ad andarci con uno già indossato “perché se Lady Gaga può fare quello che vuole, perché non posso farlo anche io?“.