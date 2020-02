Timor Steffens, il prof di Amici di Maria De Filippi, ha avuto una storia con Madonna. A lanciare il gossip proprio durante la puntata di ieri sera 28 febbraio è stata Luciana Littizzetto, in collegamento da Roma. La comica ha fatto una battuta sulla relazione e Steffens ha sorriso: i due sono stati insieme nel 2014 e secondo i rumors non sarebbe stato lui a mettere fine alla storia. Al tempo, furono diverse le immagini pubblicate sui giornali di gossip che ritraevano insieme Steffens e Madonna. Ieri sera Timor Steffens, ballerino e coreografo olandese di fama mondiale, si è cimentato nel canto con un brano di Al Bano e Romina. Nella nuova ‘formula’ del talent sono infatti previste anche le esibizioni dei professori. Timor ha Trentadue anni e ha ballato con star come Beyoncé, Whitney Houston e Rihanna e ovviamente Madonna.

