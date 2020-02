Non solo palline e bastoni. In Italia l’hockey si gioca anche a colpi di carte bollate, con denunce, processi, esposti al Coni e delibere. Secondo alcuni l’hockey su prato è diventato uno sport dove chi contesta il presidente della Federazione italiana hockey, Sergio Mignardi, poi subisce squalifiche altissime. Negli ultimi anni alcuni ormai ex consiglieri federali hanno avuto provvedimenti tali da non poter candidarsi alle elezioni fissate dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. Uno degli ultimi casi è quello di Luca Pisano, presidente dell’Hockey club Suelli (Sardegna): il 3 febbraio scorso è stato squalificato per aver risposto su Facebook a un commento di William Grivel, presidente dell’Hockey club “Paolo Bonomi” di Castello Dagogna (Pavia), a sua volta sospeso dalla giustizia federale per aver espresso “frasi offensive nei confronti della Fih” sul social network. “La tua squalifica la considero un oltraggio alla libertà dell’individuo e mi auguro che il consiglio federale e il presidente possano con una grazia liberare tutti gli hockeisti consentendo a tutti di candidarsi”, è la frase di Pisano che per i giudici viola l’articolo 57 del regolamento di giustizia sul rispetto dei principi di lealtà e correttezza sportiva. Mignardi, interpellato da ilfattoquotidiano.it, difende se stesso e la federazione: “I giudici sono indipendenti e le sanzioni sono quelle edittali stabilite dal regolamento”.

Il caso Grivel – Facciamo un passo indietro. Nel 2014 il Coni commissaria la Fih dopo le dimissioni del presidente, Luca Di Mauro, contestato per la sua gestione (leggi qui). All’assemblea elettiva del maggio 2015 viene eletto Sergio Mignardi col compito di guidare la federazione almeno fino alle elezioni che, di norma, si tengono negli anni dei giochi olimpici. Nel 2016, dopo Rio de Janeiro, si va al voto tra le polemiche. Tra gli sfidanti di Mignardi c’è Grivel che contesta alcune candidature con esposti al collegio di garanzia. Il 12 ottobre 2016 su Facebook critica la decisione di convocare l’assemblea per la programmazione quadriennale alla vigilia del voto. Grivel finisce davanti ai giudici della Fih, per i quali la critica è legittima, se non fosse per un’allusione al fatto che la riunione sia stata convocata “per la sola opportunità di pagare la trasferta a Roma ai consiglieri”. I giudici condannano anche i commenti sulle presunte irregolarità delle candidature (tra cui quella di Mignardi) e sulla grazia concessa a un consigliere. Inutile invocare l’articolo 21 della Costituzione e la libertà d’espressione: nel maggio 2017 il Tribunale federale ritiene Grivel colpevole di vilipendio e mancata lealtà sportiva, lo sospende per dodici mesi e lui fa ricorso alla Corte d’appello federale: “Il procuratore ha chiesto una sospensione di 24 mesi e alla fine ne ho avuti quindici”, ricorda. In questo modo, oltre alle attività sportive, non potrà neanche candidarsi: “Chi ha ottenuto squalifiche per un periodo superiore ai dodici mesi nei dieci anni precedenti all’elezione non può farlo”, spiega. Di fare appello al terzo grado della giustizia sportiva, l’Alta corte del Coni, non ci pensa: “Costa troppo per società dilettantistiche come quelle dell’hockey”.

Il caso Pisano – Qui si innesta il caso di Luca Pisano, eletto consigliere nel 2016 come sostenitore di Mignardi: “In seguito – racconta – ho percepito che il sistema di gestione non era quello per cui mi ero candidato. Era fatta per gli amici e i parenti”, come ad esempio il caso dell’incarico affidato al fratello del presidente oppure la gestione dei campi federali. Così la scorsa primavera Pisano si è dimesso insieme a Francesco Cinti. Secondo lo statuto, “entro sei mesi la Fih avrebbe dovuto organizzare delle elezioni per sostituirci – spiega Cinti -, ma non l’ha fatto e così risultiamo ancora nel consiglio, senza mai partecipare”. Il 6 ottobre scorso Pisano scrive un post sulle elezioni e sulla notizia di un candidato alternativo a Mignardi, Grivel commenta ironizzando sulla sua squalifica e Pisano replica solidarizzando e augurandosi una grazia: “Il nostro è un mondo talmente piccolo che le squalifiche sono un limite per tutti”, spiega al ilfattoquotidiano.it. Dopo pochi giorni il procuratore federale avvia un procedimento finito il 3 febbraio scorso con la squalifica di cento giorni. Anche per lui, niente appello: “Non farò ricorso perché i giudici sono sempre nominati dal presidente. Io sostengo da sempre che debbano essere nominati dal Coni”. Sommando quei cento giorni ad altre squalifiche degli ultimi dieci anni ha ancora un bonus di 50 giorni e, se sarà esaurito, non potrà candidarsi: “Non ne ho più intenzione, almeno a livello nazionale”.

Gli altri casi – Franco Ferrero, presidente del Cus Genova, voleva fare uno scherzo a Stefania Spagnulo, presidente dell’Hockey Team Bologna Femminile e (ex) rappresentante delle atlete al consiglio federale. Nel 2016 Spagnulo era stata squalificata per sei mesi per aver scritto su Facebook critiche sulla gestione di alcuni campi federali, che sarebbe stata tolta ai nemici e affidata ad amici: “Ha proprio il sapore dell’atteggiamento di cosa nostra”, sosteneva. Per aver preso parte a una riunione federale, fatto che lei contesta, la squalifica aveva superato l’anno. Per farle uno scherzo Ferrero manda una raccomandata con carta intestata e busta della federazione: scrive che si è resa colpevole del reato di lesa maestà e le dice di prepararsi al procedimento con mutande di ghisa e vaselina. Scrive però l’indirizzo sbagliato e la lettera non recapitata finisce agli uffici della federazione. Sedici mesi di squalifica per lui. “Sono state squalifiche abbastanza mirate”, sostiene Ferrero. “Queste squalifiche hanno un sapore politico – aggiunge la prima -. Sono stati eliminati gli antagonisti. Chi tace ha vantaggi. E noi tutti, che facciamo queste attività per passione, e non per lavoro, sentiamo un clima pesante“. C’è anche chi, come Cinti, resta un sostenitore di Mignardi sebbene non sia d’accordo con la sua gestione: “Sono stato uno dei suoi primi supporter. Penso di essere stato il primo a spingerlo verso una candidatura. Ora però sta tagliando i rami dell’opposizione. La squalifica di Pisano è veramente ridicola”, dichiara.

La difesa di Mignardi – “La giustizia è indipendente, non è gestita dal presidente, ma dal Coni. Non ho nessun potere di intervento”, premette subito il presidente. Lui, però, sceglie i nomi di procuratore o componenti di tribunale e corte d’appello da una lista predisposta dal collegio di garanzia. “Non ho denunciato o segnalato nessuno”, aggiunge. Poi parla dei contestatori squalificati: “Il mondo dello sport è cambiato, non siamo più un gruppo di amici, gestiamo soldi pubblici e siamo sottoposti a controllo”. Per questo Mignardi considera i suoi contestatori come persone che hanno preso posizioni di vantaggio e soffrano di “vittimismo autoreferenziale” e di “sindrome dell’orfano”: “Se qualcuno ritiene ci sia un diritto violato, si rivolga alla giustizia sportiva”. Ma qui le “vittime” sono almeno quattro: “Non sanno usare le procedure. Bisogna stare attenti a cosa si fa e studiare”. Pisano e altri auspicano una grazia nell’anno di Olimpiadi ed elezioni, ma lui non lo ritiene possibile: “I provvedimenti vanno fatti dopo le elezioni e non prima, altrimenti sarebbe come un voto di scambio”, dice Mignardi che si sente danneggiato dalle parole degli squalificati: “Nello sport c’è un’unica regola e passa per la regola di rispetto. In questo caso, segnalando la situazione ai media, manca il rispetto – aggiunge lasciandosi sfuggire -. Potrei anche querelarli per diffamazione”.