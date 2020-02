Se “Fai rumore“, il brano vincitore di Sanremo, c’entri qualcosa con la love story ormai archiviata tra Levante e Diodato non si sa con certezza. Anche perché il cantautore trionfatore del Festival non ha mai voluto ‘sbottonarsi’ su questo punto. Quello che è certo è che la cantante siciliana ha un fidanzato ed è felice. A raccontarlo è stata lei stessa, ospite a Deejay Chiama Italia: “Sono felicemente fidanzata con un uomo che suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. È della mia isola, un siculo con gli occhi azzurri”. Insomma, Levante innamorata. Ma non senza complicazioni: “Mi rendo conto che è difficile starmi accanto, perché sono sempre via, sono molto concentrata sul lavoro, sono una stacanovista, quando smetto di registrare un disco ne registro un altro e così via. Ci vuole tanta pazienza ma quando c’è l’amore si fa tutto“.

