La sparatoria è avvenuta mercoledì alle 4:30 del mattino. Pop Smoke è stato trasportato subito al Cedars-Sinai Medical Center di West Hollywood ma per lui non c'è stato niente da fare

Si trovava in un’abitazione in Hollywood Hills quando due uomini hanno fatto irruzione e lo hanno ucciso a colpi di arma da fuoco. È quanto accaduto al rapper statunitense Pop Smoke. La sparatoria è avvenuta mercoledì alle 4:30 del mattino. Pop Smoke è stato trasportato subito al Cedars-Sinai Medical Center di West Hollywood ma per lui non c’è stato niente da fare. Nato nel 1999 a Brooklyn, Pop Smoke, nome d’arte di Bashar Barakah Jackson, era uno degli astri nascenti della scena rap statunitense. Non è chiaro se il giovane conoscesse o meno i suoi aggressori.