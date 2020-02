“Adesso ti dico questo, se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo io chiedo scusa a te“: questo il messaggio mandato da Morgan a Bugo durante la scorsa puntata di Live non è la D’Urso. E Bugo ha deciso di rispondere e lo ha fatto al telefono con la trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora su RadioRaiUno. La pace con Morgan? “Semmai succederà avverrà in via privata. Vi posso dire che ora non ho intenzione di farla, la cosa è stata grande, non basta certo andare in tv e dire ‘Bugo voglio rivederti’. Io non sono un ragazzino…”. E ancora: “Io ho fatto solo due apparizioni per cantare la mia canzone, da Mara Venier, non è nel mio carattere. Se le cose vanno risolte, se mai le risolverò, lo farò in privato ma ora non ne ho nessuna intenzione. Non si può andare in tv dopo pochi giorni a dire facciamo pace se chiedi scusa a Sergio Endrigo: non devo chiedere scusa ad Endrigo, che non è un patrimonio di Morgan ma dell’umanità. Chiedere una cosa così dopo dieci giorni la trovo una cosa imbarazzante”.

