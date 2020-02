“Sempre più spesso leggo considerazioni piene di ironia nei confronti dei buoni sentimenti. Voglio dire con garbo ma con chiarezza che preoccuparsi del bene comune non è una espressione buonista da libro ‘Cuore’. Bisogna tutti attivarsi concretamente per il bene comune, per la solidarietà che porta progresso al Paese”. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella nella cerimonia di premiazione degli “eroi civili” che si è svolta al Quirinale.

“La solidarietà non è solo altruismo, è sentirsi parte di una comunità e questo rende i cittadini protagonisti e costruttori di una società. La spinta egoistica muove verso lo star bene da soli, mentre la solidarietà porta reciprocamente al bisogno dell’altro per condividere speranze e difficoltà per camminare insieme”, ha aggiunto il Capo dello Stato, che ha consegnato 31 onorificenze al merito della Repubblica ad altrettanti cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile.