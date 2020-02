“Matteo Salvini come al solito fa confusione, dice bugie è in questo caso aggredisce le donne italiane”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti prima di raggiungere la Casa delle Donne, commentando le recenti dichiarazioni del leader della Lega sull’aborto. “I problemi veri dell’Italia anche su questo, sono tanti – ha aggiunto – e non mettere in discussione il diritto delle donne all’autodeterminazione ma mettere in campo politiche sulla natalità, che vuol dire tante cose. Vuol dire investire in consultori, in prevenzione, in assistenza alle famiglie, l’assegno unico per le famiglie, per i figli, intervenire sugli asili nido gratuiti e sull’aiuto alla natalità, perché sappiamo che è un paese a crescita zero”

