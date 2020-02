È convinto che sua sorella sia ancora viva. Yari Carrisi si è raccontato del programma di RealTime, Rivelo. E alla conduttrice Lorella Boccia ha spiegato di aver cercato a lungo la sorella maggiore: “Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia ma a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro” . E Yari ha le idee chiare anche sul perché Ylenia non si farebbe trovare: “Posso immaginare che dopo tutto il casino che è successo dopo la sua sparizione forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è tutta su di lei. Una delle tante idee che mi sono fatto. Dove potrebbe essere? Io ho due o tre idee ma finché non la trovo non ha senso. In un certo modo la sto cercando tuttora”. Un amore, quello di Yari per la sorella, che è rimasto inalterato: “Io la rivedo negli occhi di alcune persone che incontro, la vedo nei sogni. Mi dispiace perché Ylenia non sarebbe dovuta andare in Belize, un posto con un’energia molto dark, ma in India. Ha trovato delle persone sbagliate nel suo cammino, perché in questa sua ricerca avendo avuto le persone giuste l’avrebbero portata a qualcosa di più allegro”.

