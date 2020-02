Il presidente del Consiglio, di fronte alla minaccia di forfait delle ministre renziane al tavolo del governo per parlare della riforma della giustizia, ha avvertito gli alleati: "Qui i ricatti non sono accettati", ha detto, "così come penso di non farne io"

“Assenza ingiustificata” se Italia viva non partecipa al consiglio dei ministri su prescrizione e riforma del processo penale. Di fronte all’ennesima minaccia dei renziani e al terzo voto di Iv con Fi-Fdi-Lega, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di abbandonare il ruolo di mediatore e ha criticato apertamente il comportamento dei renziani. “Il non sedersi al tavolo quando si ha un incarico istituzionale”, ha detto, “non sarebbe un fatto da trascurare, la riterrei un’assenza ingiustificata“. L’ipotesi, circolata di prima mattina come indiscrezione, è stata poi confermata dallo stesso Matteo Renzi ai microfoni de ilfattoquotidiano.it. Poco dopo è intervenuto il segretario Pd Nicola Zingaretti: “Questa conferenza stampa”, ha detto intervenendo dal Nazareno, “nasce per essere liberi, autonomi e non subalterni a una discussione solo di Palazzo. “Comprendo e condivido la forte preoccupazione espressa poco fa da Conte, il suo richiamo alla serietà di tutta la maggioranza, per reagire a fibrillazioni che è giusto prendere sul serio e sulle quali si chiede una maggiore collegialità”.

Il premier non si è limitato a condannare la minaccia dei renziani. Ma ha aggiunto: “Credo che Iv debba darci un chiarimento, non al sottoscritto ma agli italiani”. E ha definito “surreale, paradossale“, l’atteggiamento di Italia viva. Atteggiamento che, ha sottolineato, “ci si aspetterebbe da un partito di opposizione che fa un’opposizione aggressiva e anche un po’ maleducata”. Alla domanda se Conte stia cercando alternative, ha risposto: “Secondo voi è pensabile che un presidente del Consiglio che siede in una maggioranza si metta a cercarne un’altra? Questo non sono io”.

Il premier ha a sua volta avvertito i renziani: “Qui i ricatti non sono accettati“, ha detto, “così come penso di non farne io. Non si può pensare di votare” un provvedimento “con le opposizioni. Da parte mia Italia viva è più che rispettata, se facessimo l’elenco delle misure approvate, quelle targate da loro sarebbero anche in vantaggio. Il clima non può essere questo, serve uno spirito costruttivo e mettere da parte gli smarcamenti. Io siedo sempre al tavolo e ascolto tutti”.

Conte ha anche stigmatizzato la minaccia di Italia viva di sfiduciare il ministro della Giustizia: “Italia viva un giorno sì e l’altro pure dichiara che vuole produrre un atto di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede, Iv vota costantemente con le opposizione in questi giorni. A parte che alcune di queste iniziative sono illogiche, io sfido gli italiani a comprendere come può un compagno di viaggio minacciare la sfiducia di un ministro che non è solo il capo delegazione della principale forza di maggioranza relativa, ma è anche il ministro che abbiamo lodato tutti per la riforma del processo civile. E’ un ministro che si è intestato una riforma della prescrizione che a non tutti piace ed è già in vigore, ma attenzione: si può non condividere ma è per questo che ci si siede attorno a un tavolo e si lavora insieme. Il ministro Bonafede si è reso disponibile a superare quella norma, siamo arrivati a lodo Conte, poi a una mediazione ancora più avanzata”.

E ancora: “Non c’è nemmeno più la norma Bonafede, quindi lo si insulta per cosa? Lo si sfiducia per cosa? Perché da giovane trascorreva qualche nottata in discoteca a fare il dj? Io l’ho conosciuto per aver fatto un dottorato di ricerca all’università di Pisa. Son tutte cose che da un partito di opposizione che volesse fare una opposizione aggressiva e maleducata si possono anche accettare, ma chiedo agli italiani: da un partito di maggioranza si possono accettare? Credo che Iv debba darci un chiarimento, ma non a me, a tutti gli italiani”.