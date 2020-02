Se il “buon trash” si vede dal mattino, a Pechino Express non i momenti trash non mancheranno di sicuro. Già durante la prima puntata infatti, si è visto un lato B in bella mostra, e in prima serata. Che alla produzione sia sfuggito? Comunque, il protagonista del nudo quasi integrale è stato Marco Berry che, senza farsi troppi problemi, ha mostrato le terga alla telecamera. E proprio Berry insieme alla figlia Ludovica Marchisio sono stati la prima coppia eliminata dalla trasmissione.

te