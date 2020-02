Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la ex moglie di Francesco Sarcina, hanno trascorso una notte di passione al Grande Fratello. In un primo momento la telecamera ha inquadrato quanto stava succedendo tra i due poi, quando tutto si stava facendo davvero troppo esplicito, la regia ha cambiato inquadratura: in molti sui social sostengono che ci sia stato un rapporto intimo. “In tutta sincerità, non credo che siano innamorati. Dall’esterno percepisco un’alchimia interessante, quello sì, ma vedo anche due ragazzi che si sono incontrati in momenti della vita troppo diversi. Parlo di esperienze. Clizia ha una splendida bambina, un matrimonio alle spalle, mentre Paolo certe situazioni non le ha ancora affrontate”, ha detto la madre di Paolo, Eleonora Giorgi, al settimanale Chi.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore