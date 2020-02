Gilles Rocca è il personaggio rivelazione di questo Sanremo 2020? Forse no. Quello che è certo è che sui social si è parlato moltissimo di lui. “Il bel fonico” è stato notato mentre cercava Bugo e Morgan dietro le quinte dopo l’ormai famigerata lite: “Stavamo cercando Bugo… Io sono andato dagli autori chiedendogli se fosse una gag, noi non sapevamo niente”, ha detto a Caterina Balivo ospite di Vieni da Me. Rocca si trovava all’Ariston perché oltre a essere attore e regista, dà una mano al padre nella ditta di famiglia: “Mi occupavo di tutta l’orchestra e degli ospiti”. Al momento al lavoro sul suo primo lungometraggio che parla di violenza sulle donne, Gilles ha spiegato di aver ricevuto molti commenti sul suo aspetto fisico: “La bellezza capita, come ha detto Diletta Leotta”, ha commentato.

