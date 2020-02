È stato uno dei protagonisti di VivaRaiPlay, lo show di Fiorello andato in onda su RaiUno prima e su Rai Plauy poi, che a dire il vero ci manca già tanto. Biagio Antonacci ha guadagnato 100 punti simpatia facendosi ‘rimbalzare’ all’ingresso senza più tornare in scena. Ogni puntata la stessa storia: a un certo punto arrivava Biagio, tentava di entrare e niente, se ne restava lì alla porta. Come quando uno si presenta in uni locale “fighetto” con la sneakers, gli dicono che le scarpe non sono adeguate e se ne torna mesto a casa mentre gli amici entrano ringalluzziti. Una scenetta che a Biagio ha donato l’immagine di uomo auto ironico e pronto allo sketch. Merito di Fiorello, sì. Perché lo sappiamo che qualsiasi ospite “nelle sue mani” diventa un concentrato di simpatia e spontaneità. Ma si vede che c’era la “materia prima”. E stasera Biagio arriva al Festival, stavolta sul palco. Dell’Ariston? Molto probabile. Anche se poi il cantautore si esibirà sul palco esterno in piazza Colombo, come già hanno fatto nelle serate precedenti Mika, Emma e Ghali. Sarà per caso che anche stavolta lo lasciano fuori?

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore