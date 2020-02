“Come se avessi partorito 3 gemelli”. Così l’attore Alessandro Gassmann definisce in un tweet l’ansia e l’emozione che ha provato martedì sera, quando suo figlio Leo ha debuttato al Festival di Sanremo, superando il turno e conquistandosi subito un posto nelle semifinali della gara delle “Nuove Proposte”. Il giovane, ex concorrente di X Factor, ha entusiasmato il pubblico con il suo brano “Vai bene così“, che ha raggiunto il 54% delle preferenze della giuria demoscopica, battendo così lo sfidante Fadi.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore